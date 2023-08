È stata una festa patronale, per San Salvatore di Fitalia, che verrà ricordata. Un successo sia religioso che di organizzazione per il centro montano che ha visto la partecipazione di migliaia di fedeli.

Come tradizione molti di questi giunti a piedi in segno di devozione provenendo anche da centri lontani.

I festeggiamenti in onore di San Calogero a San Salvatore di Fitalia si sono conclusi con la cosiddetta “Paesana”, cioè la festa solo per i fitalesi.

Toccante la Santa Messa solenne delle 11 celebrata nel Santuario del Santo eremita dal Cardinale Paolo Romeo, Arcivescovo Emerito di Palermo e da Mons. Guglielmo Giombanco, Vescovo della Diocesi di Patti, a cui sono seguite le processioni del patrono per le vie del paese e, in particolare, con quella del post messa durata diverse ore e passata per le vie del paese in mezzo a due ali di folla.

Colpo d’occhio impressionante per la conclusione dei festeggiamenti affidata al concerto di Roberto Vecchioni che ha portato sul palco le canzoni del suo grande repertorio, in cui fonde musica e poesia.

“Samarcanda”, “Sogna ragazzo sogna”, “Chiamami ancora amore” e tanti altri brani che lo hanno reso unico sulla scena musicale italiana.

Di seguito un breve video che testimonia l’incredibile partecipazione al concerto di Roberto Vecchioni