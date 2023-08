Nella notte, i Carabinieri della Compagnia di Patti hanno intensificato i controlli, concentrandoli soprattutto nel centro pattese e sul litorale nei comuni Gioiosa Marea, Piraino e Brolo, predisponendo mirate verifiche finalizzate a contrastare i reati in genere, soprattutto quelli di tipo predatorio e quelli connessi al traffico di sostanze stupefacenti, nonché le violazioni al Codice della Strada.

Nell’ambito dei controlli stradali sono sottoposti a verifica più di 200 veicoli e oltre 280 persone,con la contestazione di diverse violazioni al codice della strada, quali la mancata copertura assicurativa, l’omessa revisione, l’omesso uso delle cinture di sicurezza, il sorpasso vietato e altre, elevando sanzioni amministrative per complessivi 6.442 euro, con la decurtazione di 93 punti sulle patenti di guida.

Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, una persona è stata denunciata per guida in stato di ebrezza, con contestuale ritiro della patente e sequestro del veicolo, mentre un 53enne ed un 67enne sono stati denunciati per porto abusivo rispettivamente di un bastone con puntale acuminato e di un coltello del genere vietato. Inoltre un 36enne straniero è stato denunciato per non aver ottemperato all’ordine di allontanamento dal territorio italiano emesso dal Questore di Milano.

Un 62enne ed un 31enne, invece, sono stati segnalati alla Prefettura di Messina, il primo per ubriachezza molesta, essendo stato sorpreso in luogo pubblico in evidente stato di ebrezza alcolica; il secondo quale assuntore di droghe, poiché trovato in possesso di modiche quantità di cocaina e marijuana, detenute per uso personale.