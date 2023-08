Castell’Umberto – Sarà il cantante Briga ad esibirsi Lunedì 28 Agosto a Castell’Umberto, presso la Piazza IV Novembre, in occasione della Festa del Santo Patrono S. Vincenzo Ferreri.

Domenica 27 Agosto, il giorno della vigilia della Festa, si terrà invece il concerto del Complesso Bandistico “Vincenzo Bellini”, diretto dal Maestro Vincenzo Cuticone; al termine dell’esibizione della Banda si svolgerà lo spettacolo dei fuochi d’artificio, allestiti dalla ditta Russo di Castell’Umberto.

Briga, pseudonimo di Mattia Bellegrandi, è un cantautore italiano nativo di Roma e la sua notorietà è giunta nel 2015, in seguito alla sua partecipazione alla quattordicesima edizione del talent show “Amici” di Maria De Filippi. Nel 2010 Briga ha autoprodotto e pubblicato il suo EP di debutto, intitolato “Anamnesi” e distribuito dalla 9th Floor, mentre nel 2012 ha pubblicato il primo album in studio “Alcune sere”, per il download gratuito e in formato CD. Nel 2015 il cantante entra nel cast di “Amici“, classificandosi al secondo posto nella classifica finale della fase serale del programma; vince il Premio RTL 102.5, assegnato dai radioascoltatori della Radio per il suo singolo “L’amore è qua“. Nel Maggio 2015 è stato pubblicato “Never Again“, il primo album distribuito dalla Universal Music Group; nel Giugno dello stesso anno Briga ha partecipato alla terza edizione del Summer Festival, classificandosi al secondo posto con il singolo “L’amore è qua“, preceduto solamente da Alvaro Soler con la canzone “El mismo sol“. In questo anno escono i singoli “Esistendo“. “Sei di mattina” e “Anche tu“, che ottengono ottimi riscontri. Nel 2016 vengono pubblicati i singoli “Baciami” e “Mentre nasce l’aurora”, mentre nel 2019 Briga prende parte al Festival di Sanremo in coppia con Patty Pravo, cantando “Un po’ come la vita” e classificandosi al ventunesimo posto.