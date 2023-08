Si è tenuta nella serata di venerdì 5 agosto, presso il Medusa Lounge Restaurant di Milazzo, la presentazione del nuovo corso del Melrose Rugby.

Erano presenti l’assessore allo sport del Comune di Milazzo Antonio Nicosia, il Presidente del Comitato Siciliano della Federazione Italiana Rugby Gianni Saraceno, il Coordinatore Tecnico della FIR Sicilia Tito Cicciò, giornalisti e sponsor.

Nel corso della serata è stato annunciato il nuovo staff tecnico presieduto da Daniel Insaurralde, a cui è stato affidato l’incarico di Direttore Tecnico e Head Coach della squadra seniores. Ad affiancarlo nel percorso della Serie C ci saranno l’assistant coach Stefano Foti, il preparatore atletico Fabrizio Calzona e il team manager Antonino Italiano.

“Veniamo da una stagione in cui abbiamo posto le basi per poter operare nel settore giovanile siglando accordi con le scuole dell’intero Comprensorio – ha esordito il presidente Mastroeni – portando il rugby nelle scuole di Torregrotta, nelle scuole medie di Barcellona Pozzo di Gotto, tramite la società collegata Club Rugby Barcellona e inoltre nell’Istituto Comprensivo Terzo di Milazzo, dell’ITT Majorana e nel Liceo Impallomeni, per il prossimo anno scolastico è già stato perfezionato un’ulteriore protocollo d’intesa, con Pace del Mela, San Pier Niceto, Gualtieri Sicaminò. Grazie alla collaborazione con questi istituti e con i vari progetti a cui parteciperemo, iscriveremo tutte le categorie giovanili per far crescere il nostro vivaio sia in quantità che in qualità. E ora si apre un nuovo corso con l’iscrizione al campionato di serie C”.

“Daniel Insaurralde è il nome perfetto per tornare ad essere un punto di riferimento all’interno del movimento rugbistico siciliano. Abbiamo l’ambizione di voler far tornare il rugby ai livelli di quando militavamo in serie B, dando risalto al settore giovanile, da cui dovranno nascere i rugbisti dell’avvenire. Ed è un piacere vedere Stefano Foti, che già ci è stato vicino nell’ultimo periodo, entrare con decisione nel nostro organigramma dove in passato ha calcato scenari importanti nel panorama rugbistico locale.”

“Il nostro – ha spiegato il nuovo Direttore Tecnico Daniel Insaurralde – è un gruppo intenzionato ad aprire un ciclo importante. Vogliamo portare entusiasmo all’interno della prima squadra puntando a toglierci belle soddisfazioni. Abbiamo già iniziato a dare un forte impulso al settore giovanile, convinti possa ottenere risultati di un certo livello. Torneremo quindi ad aprire canali significativi con le istituzioni e con le altre società del territorio”.

Sia l’assessore Nicosia che il presidente della FIR Sicilia Gianni Saraceno nei loro interventi hanno sottolineato l’importanza di investire negli impianti sportivi e sul settore giovanile, continuando a perseguire la strada tracciata negli anni dal presidente Mastroeni, dando loro pieno sostegno per le iniziative future.

In chiusura il coordinatore tecnico regionale della FIR Tito Cicciò, già allenatore del Milazzo Rugby e della Nazionale Femminile Italiana, ha voluto esprimere la sua emozione per l’ambizioso progetto del club mamertino, mettendo a disposizione i tecnici regionali a supporto dello staff tecnico del Melrose Rugby, in particolar modo nel settore giovanile.