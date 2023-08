Gualtieri Sicaminò – Una comunità in festa a Gualtieri Sicaminò. Oggi in particolare, nella frazione di Soccorso, si festeggia infatti la Solennità della B.V. Maria Regina del Perpetuo Soccorso, patrona appunto della frazione.

Il programma per la giornata odierna ha avuto inizio alle 8 in punto con gli spari di bombe a salve e a seguire il giro per le vie del paese della Banda Musicale “S. Nicolò di Bari” di Gualtieri Sicaminò, diretta dal Maestro Pietro Catanese. Alle ore 10:30 la recita del S. Rosario, a seguire S. Messa solenne nella Chiesa Madre di Gualtieri. Pomeriggio alle 18:30 ancora la recita del S. Rosario e alle 19:00 S. Messa che si terrà in Piazza Duomo a Soccorso. A seguire la processione del Simulacro della Madonna del Perpetuo Soccorso per le vie del paese. Alle 24 i giochi pirotecnici.

Quest’anno si è ripetuto l’avvenimento particolare che anche lo scorso anno ha caratterizzato la festa: il Simulacro della Madonna di Soccorso si trova al fianco di quello di San Nicola di Bari, patrono di Gualtieri che verrà festeggiato domenica 27. Un incontro storico tra le due statue che è stato reso possibile dal fatto che Chiesa di Soccorso non è praticabile per i lavori di restauro che la interessano.

Domenica 27 invece i solenni festeggiamenti per San Nicola di Bari, patrono di Gualtieri Sicaminò. Il triduo avrà inizio già il 23. Il 24 agosto alle ore 22.00 il Concerto Sinfonico a cura della Banda Musicale “S. Nicolò di Bari” di Gualtieri Sicaminò, diretta dal Maestro Pietro Catanese. Venerdì 25 la Notte Bianca, mentre sabato 26 alle 21.30 Scacco matto in concerto. Sabato alle 22.30 l’attesissimo appuntamento con Bianca Atzei in concerto.

Domenica 27 alle ore 7 gli spari delle bombe a salve. Alle ore 8 il giro della banda musicale per le vie del paese. Alle 8.30 la Santa Messa letta, mentre alle 11.00 la messa solenne con panegirico del Santo patrono San Nicola. Alle 18.30 la solenne processione con il simulacro. Contestualmente si terrà il ventesimo festival internazionale dei giochi pirotecnici.