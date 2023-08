Monforte San Giorgio – Il rione Catena si aggiudica il primo posto al Palio di Monforte. Si è conclusa il 19 agosto la manifestazione molto attesa dell’estate monfortese, che ha visto sfidarsi i quattro rioni del paese: Fontana, Piazza, Sant’Antonio e Catena, soprannominati rispettivamente Carritteri, Spillacchi, Picurara e Viddani.

Proprio i Viddani hanno scalato la classifica aggiudicandosi il primo posto al Palio Monfortese, che quest’anno, grazie alla nascita del Comitato Palio presieduto da Nicola Segreto e formato da 16 componenti, 4 per ogni Rione, è stato riproposto dopo ben 13 anni di stop. Indispensabile la collaborazione della Parrocchia guidata da Don Pippo Donia e dell’Amministrazione Comunale con in testa il Sindaco Antonio Pinizzotto.

Ultima gara della serie di competizioni previste è stata la “stramonforte”. Si tratta di una strepitosa staffetta che si è tenuta il 19 agosto e che ha visto vincere il rione Fontana. Nonostante la vittoria della stramonforte, il rione Fontana si è piazzato in fondo alla classifica. Ai carritteri è quindi spettato “rinale”. A vincere la rassegna 2023 è stata quindi la Catena seguita ad un punto dalla Piazza. Sant’Antonio si è aggiudicato il terzo posto evitando per un soffio il “rinale” che è andato alla Fontana ultima in classifica.

“Stupenda cornice di partecipanti, di tutte le età” – ha sottolineato il Sindaco Antonio Pinizzotto. Padre Pippo ha consegnato la coppa dell’amicizia vinta dal rione Fontana, mentre il quadro del palio, raffigurante luoghi simbolo dei 4 rioni, è stato consegnato dal Sindaco ai rappresentanti della Catena. La serata si è poi conclusa con un momento conviviale con assaggio di maccheroni fatti in casa dalle massaie monfortesi. Spettacolo, festa e tradizioni hanno fatto da sfondo a questa manifestazione chre ha regalato ai monfortesi dei giorni davvero spensierati. “I complimenti -ha aggiunto il Sindaco- vanno soprattutto al comitato Palio che ha messo impegno e dedizione.”