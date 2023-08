Galati Mamertino – Si è svolta ieri sera, presso la Piazza San Giacomo di Galati Mamertino, la Notte Bianca Galatese con la presenza del rapper Mondo Marcio e come special guest della TikToker Chaimaa Cherbal.

Il cantante milanese Mondo Marcio ha impreziosito l’evento di arte, cultura, musica ed enogastronomia, fermandosi dopo l’esibizione per autografi e fotografie con i propri fans. Al termine del concerto si è tenuto un Dj set, a cura di Hermes Eventi con i deejay Fuckyourmind e Il Presidente.

Mondo Marcio, pseudonimo di Gian Marco Marcello, ha cantato i suoi brani più famosi, come: “Dentro alla scatola“, canzone del 2006 dell’album “Solo un uomo“, il cui video musicale fu passato costantemente da MTV per diverse settimane (rimanendo secondo solamente al brano “Hung Up” di Madonna), “Nessuna via d’uscita“, altro singolo dell’album “Solo un uomo”, “Abbi fede“, “Angeli e demoni”, “Tieni duro“, “Magico”, “Vida Loca”, “Il mio riflesso”.

Il prossimo appuntamento musicale nel Comune di Galati Mamertino è in programma per Sabato 26 Agosto, quando si esibirà la cantante Chiara Galiazzo in occasione della Festa dei Tre Santi, SS.mo Crocifisso, S. Giacomo e S. Rocco.