Un vigile urbano è stato trasportato in codice rosso in ospedale a seguito di un incidente stradale verificatosi intorno alle ore 17 in via Petrarca, a Barcellona Pozzo di Gotto.

L’uomo, libero dal servizio, a quanto pare, stava caricando il bagagliaio della sua Fiat Croma quando, per cause in corso di accertamento, è stato investito da un furgoncino Ford Transit. Gravi le ferite riportate a una gamba. Il Vigile Urbano hja perso molto sangue e le sue condizioni sono state definite come critiche. L’intervento del 118 ha consentito di stabilizzare il paziente per il successivo trasferimento in ospedale. Sotto shock il conducente del mezzo.