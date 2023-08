La Nuova Igea Virtus rende noto che l’impianto sportivo comunale D’Alcontres-Barone ha ottenuto l’agibilità da parte della Commissione di Vigilanza, che questa mattina ha concesso il via libera all’uso al termine del sopralluogo effettuato al complesso strutturale di via dello Stadio.

La Commissione – formata dai professionisti dell’ufficio tecnico comunale, dai rappresentanti della Polizia municipale, dal delegato territoriale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, dai Vigili del Fuoco di Messina e dal professionista incaricato ai rilievi sull’impianto elettrico – ha verificato e preso atto di tutti gli interventi richiesti e portati a termine nelle ultime settimane, deliberando parere positivo.

Un risultato atteso ed importante per la dirigenza giallorossa, che in questi mesi ha lavorato in sinergia con l’Amministrazione comunale di Palazzo Longano sia per il rifacimento del manto erboso che per tutti gli adeguamenti necessari a completare quanto richiesto in materia di sicurezza, di edilizia e per quanto concerne le attrezzature previste dal regolamento sportivo di categoria.