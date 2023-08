La piazza delle Ancore gremita all’inverosimile dal pubblico proveniente da ogni parte della provincia di Messina ha accolto con calore e applausi Cristiano Malgioglio.

Barcellona Pozzo di Gotto ha risposto con grande partecipazione, e lo dimostrano le immagini dello spettacolo di ieri sera a Calderà.

L’assessore Angelita Pino e l’amministrazione Calabrò ringraziano quanti hanno consentito in modo impeccabile l’organizzazione di un evento che è costato zero euro alle casse comunali.

“Un caloroso grazie ed un abbraccio va a migliaia di spettatori che, divertendosi e partecipando in modo coinvolgente alla manifestazione hanno contribuito ad una serata indimenticabile. Come ha detto Malgioglio dal palco guardando la piazza illuminata da migliaia di smartphone accesi: “sembra la sera di Natale, non dimenticherò mai una piazza come Barcellona” e questo è per l’amministrazione comunale motivo di vera soddisfazione”.

Il grazie della giunta va ad un artista poliedrico e protagonista del mondo dello spettacolo da oltre 50 anni come Cristiano Malgioglio ed alla marea di spettatori che hanno reso unica la serata di ieri.