Rometta – Ieri sera a Rometta è stata inaugurata la Piazza dedicata a Andrea Camilleri, ormai ex piazza Garibaldi.

Un evento molto atteso nella cittadina romettese, che è stato incorniciato dalla presentazione del volume di Pino Aprile “il nuovo Terroni”. A dialogare con l’autore Francesca Stornante e Sebastiano Caspanello. L’autore ha narrato “aneddoti e fatti, in parte per noi assolutamente inediti, -ha dichiarato il Sindaco Nicola Merlino- che ci hanno ancora di più convinti che nella nostra toponomastica cittadina, Via Martiri dell’eccidio di Bronte, largo Angelina Romano, Piazza Andrea Camilleri o Via Franco Battiato, rappresentano molto meglio le nostre strade e piazze, anziché Via Nino Bixio, Via Vittorio Emanuele III o Piazza Garibaldi.

Un grandissimo ringraziamento allo scrittore e giornalista Pino Aprile per aver accettato l’invito a venire a Rometta e per quanto ci ha detto nei suoi appassionanti e coinvolgenti interventi, oltre per quanto ha fatto e continuerà a fare al servizio della Verità e del Sud, ed ai giornalisti Francesca Stornante e Sebastiano Caspanello per le puntuali e precise domande formulate che hanno tenuto inchiodati fino a tarda sera i molti spettatori.

Un ringraziamento anche alla nostra Gioacchina Cappellano, a Lucia Previte ed a tutte le donne della nostra Commissione per la Toponomastica intervenute.”

“Conoscere la vera storia dell’Unità d’Italia è fondamentale, soprattutto alla luce del prezzo pagato dal popolo del Sud e dai siciliani. -ha dichiarato altresì il Sindaco – Ma è proprio vero che ci hanno liberati ? E da chi? O forse ci hanno annessi traddandoci, in molti casi, come esseri inferiori, con brutalità degna delle peggiori storie di conquista?! Nelle scuole la storia dell’Unità d’Italia viene insegnata affinché tutti la conoscano. Ma ci sono, fatti, accadimenti, verità nascoste che vengono volutamente ignorate nei libri di scuola soprattutto quando si tratta di affrontare le modalità aberranti con le quali l’unificazione è stata effettuata. Ancora oggi sono tante le bugie e coloro che cercano di occultare le verità storiche del Risorgimento.”