Laura e Caterina. La storia di due donne che si intreccia in un libro che narra le fiabe siciliane più belle. Una storia che racconta la Sicilia e che arriva persino a San Pier Niceto, il paese di Caterina Certo. È lei la fonte più ricca e autentica della messinese Laura Gonzenbach, che in un volume ha raccolto le “Fiabe siciliane” provenienti dalla più fervida tradizione popolare.

Nel cuore dell’800 Laura Gonzembach, scrittrice ed etnologa, giovane messinese figlia di un console, volle raccontare le fiabe siciliane. Una ricerca dura e faticosa, per scovare i profili di quei racconti che oralmente venivano raccontati ai fanciulli. Uno studio intenso che arriva anche a San Pier Niceto dove incontra una coetanea Caterina Certo che le racconta le fiabe del paese.

Adesso San Pier Niceto rende omaggio a queste due donne e l’Amministrazione Comunale, con l’Associazione Terreforti diretta da Antonella Nuccio e con il supporto di Illustramente, festival dell’illustrazione e della letteratura per l’infanzia, ha organizzato il primo “Laura e Caterina Festival, San Pier Niceto e la fiaba prima edizione”.

Un festival della fiaba per celebrare Caterina e Laura e il loro legame con il paesino adagiato sulle fiorenti colline peloritane. Oggi, prima giornata del festival, sarà presentato l’intero progetto alla presenza di illustri ospiti; mentre martedì l’evento è dedicato a tutti i giovanissimi che potranno assistere, insieme alle famiglie, alla lettura delle fiabe e seguire tante attività formative.

Nella prima giornata, che avrà inizio alle 21.00 di oggi nell’atrio comunale, dopo i saluti istituzionali di Domenico Nastasi Sindaco di San Pier Niceto e Giuseppe Ruggeri Assessore Beni culturali, avrà inizio una tavola rotonda condotta da Antonella Nuccio, Presidente Associazione Terreforti. Le Letture ad alta voce dal libro “Fiabe siciliane” Donzelli editore sono affidate a Isabella Ferrauto. Ad aprire il dibattito Rosanna Maranto Direttore artistico Illustramente, festival dell’illustrazione e della letteratura per l’infanzia. A seguire interverranno Claudio Savarese, Relazioni esterne Illustramente, Mario Sarica Demoetnoantropologo e fondatore del Museo Cultura e Musica Popolare dei Peloritani, Valentina Raffa Docente di Sociologia politica Università di Messina e l’Illustratrice sanpietrese Stefania Ruggeri.

Nella seconda giornata, con inizio alle ore 18:30 sempre nell’ Atrio comunale di via Diaz, si terrà un Laboratorio Creativo a cura dell’illustratrice Stefania Ruggeri. Le letture ad alta voce dal libro “Fiabe siciliane” sono affidate a Iolanda Anzollitto.

“Sono molto contento di questo evento –ha dichiarato il Sindaco Domenico Nastasi a 98zero – che da continuità ad un percorso che stiamo facendo in cui la nostra amministrazione esalta la cultura come stimolo e valore aggiunto per la crescita della comunità. Stasera avremo ospiti importanti e inaugureremo, con un convegno, la collaborazione con Illustramente di Palermo che fa cose bellissime per esaltare l’illustrazione e la letteratura per l’infanzia. Domani la giirnata sarà dedicata ai bambini con letture e un laboratorio creativo curato dall’illustratrice Stefania Ruggeri.”