Militello Rosmarino – L’ASD Rosmarino, formazione che disputerà il prossimo Campionato di Promozione Girone B, ha ufficializzato l’acquisizione delle prestazioni sportive del centrocampista Giacomo Bontempo.

Giacomo Bontempo è reduce dalla stagione con la maglia del San Fratello, con la quale ha conquistato la salvezza in Promozione. Due stagioni fa, invece, è stato tra i protagonisti della promozione in Eccellenza del Roccacquedolcese. Calciatore di grande esperienza, classe 1987, Bontempo in carriera ha vinto parecchi Campionati tra Serie D ed Eccellenza e vanta, oltre a importanti qualità tecniche, anche grandi doti umane.

“Si tratta di un calciatore che non ha bisogno di presentazione, visto che il suo curriculum parla da sé – dichiara il Direttore Sportivo del Rosmarino Federico Castrovinci -. Conosciuto in tutto il panorama calcistico siciliano, è uno di quei calciatori che è capace di accendere la luce in campo. Eleganza allo stato puro.

Quando si è presentata l’occasione di acquistare Giacomo Bontempo, non abbiamo esitato a contattarlo; già da qualche anno avevamo provato a intraprendere un accordo, ma senza riuscirci. Quest’anno c’erano tutte le condizioni per definire un accordo, e importante è stata soprattutto la presenza del DG Salvatore Proto, che ha fatto sì che questa operazione si concludesse nel migliore dei modi. Quella di Bontempo è la classica ciliegina sulla torta, che chiude un mercato spettacolare. Il DG Proto è stato sensazionale, spero che ci possiamo togliere delle soddisfazioni quest’anno, nella speranza di poter raggiungere risultati importanti”.