in Attualità , Messina

Caro affitti anche a Messina, i prezzi aumentano del 14%

I prezzi di una stanza a Messina sono aumentati del 14% secondo il rapporto di immobiliare.it che conferma come il caro affitti sia un problema per studenti e famiglie, come il sindacato studentesco UDU denuncia da tempo.

- Antonio Puglisi Tempo di lettura: 1 minuto

Ad un mese dall’inizio del nuovo anno accademico, non ci saranno nuovi posti alloggio rispetto all’anno precedente. “Siamo in attesa della riapertura della Casa dello Studente su cui continueremo a vigilare, ma anche dell’ex hotel Riviera i cui lavori dovrebbero finire entro febbraio 2024” fanno sapere i vertici dell’UDU di Messina. Le nuove residenze, insieme al contratto di locazione sottoscritto dall’Università di Messina con l’Hotel Liberty, dovranno garantire il diritto negato agli studenti fuori sede di poter vivere nella città in cui studiano. “Continueremo a rivolgere massima attenzione sulle residenze universitarie e i posti alloggio in arrivo” – dichiara il Coordinatore dell’UDU Messina Damiano di Giovanni – “che dovranno essere pubbliche e a vantaggio degli studenti che ne hanno diritto”.

Nel frattempo il caro affitti arriva anche a Messina, dove i prezzi, secondo il report di Immobiliare.it, hanno avuto un aumento del 14%, mettendo in difficoltà sia gli studenti universitari fuori sede sia le famiglie che vivono una situazione di difficoltà economica, come il sindacato studentesco UDU denuncia da tempo. Secondo i dati del Ministero dell’Istruzione, su 824.000 studenti universitari fuori sede in Italia, solo il 4,9% ha accesso ai posti letto negli alloggi universitari a garanzia del diritto allo studio. La situazione a Messina è ancora più difficile, con la maggior parte degli studenti costretti a cercare soluzioni al di fuori delle residenze universitarie, che non sono in grado di rispondere alla domanda di posti alloggio. L’UDU insieme ai sindacati Sunia e CGIL ha lanciato la prima indagine nazionale sulla questione abitativa degli studenti universitari, per costruire una campagna per il diritto alla casa e il diritto allo studio. Leggi anche Festa abusiva con mille partecipanti. Intervengono i Carabinieri Messina – Domani acqua in forma ridotta in centro e nella Zona Nord

