Va alla Nuova Igea Virtus il primo derby della stagione con il Città di Sant’Agata, entrambe di scena nel prossimo campionato di serie D.

La formazione barcellonese, allenata da Pasquale Ferrara, si è imposta al “Fresina” in amichevole per 4 a 1, aggiudicandosi la terza edizione del memorial “Pippo Nanì”, organizzato dalla società biancoazzurra, col patrocinio del comune santagatese, in ricordo del compianto dirigente scomparso nell’estate del 2021.

Partita senza grossi ritmi, ma difficilmente ci si poteva attendere di più vista la piena fase di preparazione per le due compagini.

Il Città di Sant’Agata allenato da Michele Facciolo approccia meglio la gara tenendo il pallino nella prima mezz’ora ma a sbloccarla sono gli ospiti con rigore procurato e realizzato da Longo al 38’. Il raddoppio arriva poco dopo, al 41’, con una conclusione ravvicinata di Batista.

Nella ripresa l’Igea controlla e segna ancora al 74’ con Cannistrà ed al 80’ Aveni. Per il Città di Sant’Agata goal della bandiera al 86’ con Tommaso Squillace su punizione dal limite.

La Nuova Igea Virtus sarà impegnata domenica prossima nel turno preliminare di Coppa Italia, in trasferta contro l’Akragas, mentre il Città di Sant’Agata esordirà in Coppa domenica 3 settembre al “Fresina” contro il Trapani.