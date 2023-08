Si è svolto Venerdì 18 Agosto, all’interno della cornice naturale del Parco Robinson di Contrada Rafa a Galati Mamertino, l’evento dal titolo “Passeggiata a 6 zampe“, una giornata interamente dedicata al migliore amico dell’uomo.

La manifestazione è stata organizzata dall’Associazione AVIS “G. Emanuele”, con i numerosi amici a quattro zampe (cani di tutte le razze) e i loro padroni che sono stati spettatori di una magistrale spiegazione del Medico Veterinario Dott. Giuseppe Faranda, galatese d’origine e grande divulgatore di Instagram.

Il Dott. Faranda, famoso per il suo operato e l’amore verso tutti gli animali, ma soprattutto per la sua cagnolina Cannella, ha risposto a titolo gratuito a tutte le domande dei proprietari dei cani e dei curiosi, che sono arrivati per partecipare all’evento. L’incontro, organizzato per conoscere meglio i cani, le loro malattie e i loro comportamenti, è servito soprattutto ai partecipanti per conoscere l’AVIS e avvicinarli alla donazione del sangue, sempre più necessaria durante il periodo estivo.

I volontari AVIS, infatti, hanno stimolato tutti i partecipanti a donare il sangue, invitandoli a contribuire con un gesto di solidarietà alla donazione del sangue, prevista per oggi, Lunedì 21 Agosto, presso la sede sociale di Via Sant’Antonino a Galati Mamertino. La manifestazione, che ad oggi non ha precedenti in tutto il comprensorio nebroideo, si è conclusa con un aperitivo presso il chiosco Malibù, offerto dall’Associazione AVIS di Galati Mamertino.