È stato trasportato all’ospedale Papardo di Messina il centauro rimasto coinvolto in un incidente stradale nella tarda serata di oggi a Spartà.

Per cause in corso di accertamento, il mezzo a due ruote condotto dal ferito si è scontrato con un’automobile sul rettilineo della strada statale 113 che è già stato teatro di simili incidenti in passato. L’incidente ha paralizzato letteralmente la circolazione sul rettilineo creando lunghe code fin nei villaggi rivieraschi della zona Nord.

Molti gli automobilisti che hanno dovuto invertire il senso di marcia e prendere percorsi alternativi per raggiungere la città