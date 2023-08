Un semplice passaparola per mettere su Facebook ha permesso di mettere in piedi un prezioso momento di rabbia collettiva e rumore in solidarietà alla diciannovenne stuprata da sette giovani uomini che sono state arrestate nei giorni scorsi.

La manifestazione è stata organizzata dall’Associazione Non una di meno che, fin da subito, ha fatto sentire la sua voce sulla tristissima vicenda. “Ciò che è successo nella nostra città ci fa male. Crescere una rabbia mai spenta, mai sopita. Una nostra sorella è stata violentata. Ripetutamente. Un gruppo di giovanissimi uomini, ha stuprato una coetanea per dimostrare il loro valore. Ancora una volta alla gravità dell’accaduto in sé si somma la gravità della narrazione che viene fatta. La ricerca morbosa dei particolari, lo stato di lucidità della vittima ripropone, anche in forma velata, una sorta di assoluzione. E ancora siamo contro la narrazione che condanna ‘il branco’ ma non gli individui, riproponendo il solito schema di deresponsabilizzazione. Nessun branco, questi sono uomini che affogano e si cibano della stessa cultura della prevaricazione. Siamo contro la militarizzazione dei quartieri e dei territori, quello che va smantellato e sabotato è un intero sistema costruito sulla base del patriarcato e per farlo è necessario costruire una rete di solidarietà”.

E così viene definito il momento di ieri sera: “Un momento in cui ci siamo riconosciute come sorelle e ci siamo riappropriate delle strade e della città senza paura alcuna per dire che siamo libere di viverci come vogliamo e che respingiamo qualsiasi forma di militarizzazione dello spazio pubblico. Non importa quanto e cosa si è bevuto, cosa indossiamo, dove andiamo, a che ora ci muoviamo per le vie della città, che atteggiamenti abbiamo. Il sesso senza consenso è stupro”.