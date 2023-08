Galati Mamertino – Sarà la cantante Chiara Galiazzo a esibirsi a Galati Mamertino il 26 Agosto alle ore 22:30 in Piazza San Giacomo, in occasione della Festa dei Tre Santi, SS.mo Crocifisso, S. Giacomo e S. Rocco.

“Dopo il concerto live di Mondo Marcio, in programma per la Notte Bianca Galatese Lunedì 21 Agosto, abbiamo voluto onorare la tradizione musicale e chiudere in modo “straordinario” con un’altra artista di livello l’Agosto Galatese e le nostre rinomate Feste d’Agosto – afferma il Sindaco Vincenzo Amadore -“.

Chiara Galiazzo è arrivata al successo come vincitrice della sesta edizione del talent show “X Factor” nel 2012, entrando a far parte della categoria Over 25 guidata da Morgan. Nello stesso anno l’8 Dicembre viene pubblicato il primo singolo “Due respiri“, scritto da Luca Chiaravalli e Saverio Grandi, e musicato assieme a Eros Ramazzotti. La cantante per tre volte ha preso parte al Festival di Sanremo sul palco dell’Ariston, con i brani “Il futuro che sarà” nel 2013, “Straordinario” nel 2015, e “Nessun posto è casa mia” nel 2017. I singoli presentati a Sanremo riscontrarono critiche positive e riuscirono a posizionarsi bene nella classifica finale; “Il futuro che sarà” si piazzò in ottava posizione, “Straordinario” al quinto posto, “Nessun posto è casa mia” in quattordicesima posizione. Nel corso della sua carriera, inoltre, Chiara Galiazzo ha vinto un Wind Music Award e ha ottenuto una candidatura agli MTV Awards 2013, una al Medimex, una ai Nickelodeon Kids’ Choice Awards, alcune ai World Music Award e una al Summer Festival 2015. Nel 2019 la cantante ha vinto il Premio Lunezia per il valore musical-letterario per l’album “Nessun posto è casa mia”.