Nuovi traguardi per la raccolta differenziata a San Filippo del Mela. A darne notizia è il Sindaco Avv. Gianni Pino che con fierezza annuncia che è stato superato il tanto agognato traguardo del 65% necessario per ricevere la premialità. Nel mese di luglio 2023 la percentuale raggiunta è del 67,49%.

“È un percorso che parte da lontano. -dichiara il Sindaco Gianni Pino a 98zero- La programmazione difatti ha i suoi tempi che talvolta sono anche lunghi. Noi siamo partiti da un servizio che era molto carente e lo abbiamo migliorato strutturalmente. Bisognava, visto la grande incidenza che hanno sulla raccolta differenziata le attività commerciali e produttive rispetto al novero di abitanti, rafforzare il controllo sul territorio per verificare la correttezza del conferimento.

Non abbiamo trovato grandi disfunzioni anche perché già eravamo al 63%, però eliminando qualche piccola scorrettezza già abbiamo migliorato tantissimo. Contiamo sempre di educare i cittadini sempre più, al fine di fare capire che il corretto conferimento porta all’abbattimento dei costi e a premialità al raggiungimento della quota e mancato pagamento delle ecotasse. In più aumentano gli introiti per tutto ciò che è riciclabile e conseguentemente ai fini del piano tariffario dovremo avere una contrazione delle tariffe e un contenimento delle spese. Tutto quanto è fatto sempre per l’interesse dei cittadini”