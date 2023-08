E’ stata rappresentata Sabato 12 Agosto, presso la Piazza Vittorio Emanuele di Mirto, la commedia teatrale in due atti di Nino Mignemi “A.A.A. Cercasi“, a cura dell’Associazione culturale ricreativa “Non solo teatro”.

La rappresentazione ha riproposto abitudini e consuetudini quotidiane, e intrecci amorosi, con dinamiche riferite alla vita reale di tutti i giorni; gli attori, guidati dalla regista Cettina Arcodia, dall’aiuto regia Emanuele Di Pane e dai collaboratori Mario Castrovinci, Cristina Carcione, Annamaria Allia e Santo Rizzo, hanno raccolto i consensi del numeroso pubblico presente all’evento teatrale.

L’Associazione “Non solo teatro” ha già rappresentato la commedia “A.A.A. Cercasi” in diversi paesi del comprensorio nebroideo, come Rocca di Capri Leone, Torrenova, San Salvatore di Fitalia e Longi, e i prossimi appuntamenti sono in programma a fine Agosto ad Alcara Li Fusi, San Marco d’Alunzio e Sant’Angelo di Brolo. “A.A.A. Cercasi” è una commedia degli equivoci, che si svolge in una pensione di Taormina “La villa dei cuori solitari“, dove si incontrano mariti, mogli e amanti, con situazione comiche tipiche della Sicilia e un finale a sorpresa.