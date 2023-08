In dieci su un materassino matrimoniale gonfiabile che si è ribaltato a circa 300 metri dalla spiaggia di Morghella, tra Portopalo di Capo Passero e Marzamemi, in provincia di Siracusa. Il ventunenne Salvatore Lo Monaco, di San Cataldo, che si trovava in barca durante un’escursione insieme ad amici, li ha salvati tutti.

A bordo del materassino c’erano otto adulti e due bambini di 3 e 5 anni, caduti in acqua. Il giovane Salvatore (di nome e di fatto) non ci ha pensato su due volte e, gettatosi in acqua, li ha aiutati mentre altri amici e lo skipper hanno chiamato le Forze dell’Ordine, i sanitari del 118 e prestato soccorso. Tutti e dieci i naufraghi sono stati trasferiti in ospedale ad Avola per gli accertamenti del caso.

Per il ventunenne è giunto il ringraziamento pubblico della Sindaca di Pachino, Carmela Petralito, che ha voluto premiarlo con un encomio.