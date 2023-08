Fremono i preparativi per la prima edizione dello STREET FOOD FEST targato Etnazar che si svolgerà nei giorni 17,18,19 e 20 agosto, nell’incantevole Borgo di Roccavaldina, nel Messinese, sito nella Valle del Niceto, famoso per il suo paesaggio caratteristico e ricco di tesori da scoprire, dal Castello alla storica Farmacia-Museo risalente al 1628, visitabile nel corso delle serate, che conserva una delle più antiche e pregiate collezioni di vasi del ‘500, per usi farmaceutici.

“Un’occasione per scoprire nuovi sapori, profumi, specialità gastronomiche”, afferma il Sindaco Salvatore Visalli “ma anche per valorizzare e far conoscere il nostro storico Borgo, le cui origini risalgono al basso

medioevo”.

Le postazioni allestite nella piazza del Castello prevedono spazi con sedute e set birreria, riservate ai visitatori e propongono varie ricette della tradizione culinaria da strada, dei prodotti tipici ricchi di sapori

diversi, in grado di conquistare ogni tipo di palato. Dagli arancini e pidoni al pane e panelle palermitano, arrosticini di totano, patatatwister, cannolo gelato e

tanto altro.

Testimonial d’eccezione il pluristellato Blind Chef Ambassador Anthony Andaloro. Un’occasione unica per assistere allo SHOW-COOKING del secondo Blind chef Europeo, uno dei 4 esistenti al mondo. Andaloro della sua disabilità ha fatto un punto di forza e di opportunità ed è definito dalla stampa internazionale lo “chef solidale che dà lezioni di vita”, che nonostante la cecità si è sempre impegnato con grande determinazione

a coltivare questa sua arte e tra i fuochi, fiamme e coltelli si destreggia come un normo-vedente.

Serate al Borgo dedicate al cibo, alle tradizioni ed alla buona musica.

Programma delle serate:

17 agosto

ore 19.00 INAUGURAZIONE ed apertura FOOD

ore 21.00 DREAM IN MUSIC

18 agosto

ore 19.00 Apertura FOOD

ore 19.15 SHOW COOKING con il Blind Chef Ambassador ANTHONY ANDALORO

ore 21.00 Compagnia di Musica Popolare I COLAPESCE

19 agosto

ore 19.00 Apertura FOOD

ore 21.00 POOH LEGEND

20 agosto

ore 19.00 Apertura FOOD

ore 21.00 THE SOUL MAN