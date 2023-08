Volano i prezzi della benzina che, in questo periodo vacanziero, toccano nuovamente quote alle stelle. Si stima che, tra accise e IVA, lo stato incasserà fino a 2,2 miliardi di euro.

Associazioni di consumatori e di categoria dei benzinai sono intanto sul piede di guerra. Il Codacons ha annunciato un esposto a 104 Procure per verificare la fattispecie del reato di aggiotaggio. La Fegica sottolinea il sedicesimo giorno consecutivo di aumento dei prezzi medi dei carburanti comunicati dal Mimit. Assoutenti chiede al governo un intervento sulle accise per creare un automatismo che possa ridurre le tasse in occasione delle fiammate internazionali dei prezzi.

Se andiamo ad analizzare il prezzo medio dei carburanti nella settimana 7-13 agosto (1,939 euro al litro per la benzina e 1,827 al litro per il gasolio), gli italiani sulla verde pagano su ogni litro ben 1,077 di tasse, 0,728 euro come accise e oltre 0,349 di Iva. Sul gasolio le tasse pesano per 0,946 euro al litro. Tutto questo mentre i prezzi sono saliti ancora sfondando la soglia dei due euro.