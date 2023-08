“Un giorno dopo l’altro, il tempo se ne va e la speranza ormai è un’abitudine…” Faceva più o meno così un noto successo di Luigi Tenco che oggi potrebbe tranquillamente rappresentare la colonna sonora di una storia, almeno al momento, mai iniziata.

Quella della bretella sul Torrente Mela. Chiusa a luglio, chiusa a Ferragosto, chiusa per San Rocco. E pensare che sarebbe dovuta essere pronta a fine giugno, poi a luglio, per alleviare i disagi della viabilità, ma anche per venire in contro a quei commercianti che hanno palesato più volte le loro difficoltà di fronte all’ “inconveniente”. I giorni di questa estate sono scivolati via e, siamo al 17 agosto, la bretella è rimasta solo un tormentone estivo come potrebbe esserlo una delle hit trasmesse dalle radio. Solo che qui c’è poco da cantare festosi.

Ieri intanto il sindaco Pinuccio Calabrò ha scritto alla Città Metropolitana di Messina, trasmettendo una diffida inviata per conoscenza in Prefettura, Questura, all’Assessorato Regionale alle Infrastrutture, al Genio Civile e al Sindaco di Milazzo, richiamando il sopralluogo dello scorso 11 agosto, quando il direttore dei lavori, con nota dell’Ufficio del Genio Civile, nel fornire comunicazione circa l’avvenuto accertamento della conformità dei lavori, invitava proprio la Città Metropolitana di Messina a “… intraprendere ogni iniziativa volta alla fruibilità della citata bretella provvisoria …”.

La Città Metropolitana è stata diffidata ad assolvere ogni adempimento e ad adottare ogni provvedimento di competenza per rendere immediatamente fruibile la bretella, anche a tutela della sicurezza comprensoriale.

Comunque, già ieri si è celebrata la processione a terra di San Rocco. Stasera sarà il momento di quella via mare. Prevedibile il solito straordinario bagno di folla sulle spiagge del litorale per rinnovare la devozione al Santo Patrono di Calderà. La bretella, intanto, rimane desolatamente chiusa.