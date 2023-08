Meteo senza significative variazioni. L’attuale situazione perdurerà anche per i prossimi giorni con tempo soleggiato su tutta la regione e qualche nuvola che, nel corso della giornata, potrebbe fare capolino.

I venti soffieranno deboli dai quadranti nord orientali, in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord orientali. Per quanto riguarda i mari, Tirreno quasi calmo così come lo Ionio. Canale e Mare di Sicilia poco mossi.