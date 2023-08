Un ferragosto davvero indimenticabile per un fortunato giocatore che, presso la tabaccheria Fumolo di Acquedolci, ha centrato la combinazione vincente del Million Day portandosi a casa la ragguardevole cifra di un milione di euro, investendo solo due euro.

La giocata è stato effettuata lo scorso 14 agosto.

A confermare la notizia è stato lo stesso titolare dell’esercizio commerciale situato in pieno centro, Rino Longo.

L’uomo, visibilmente emozionato e frastornato dalla grossa vincita realizzata nel suo negozio, non ha saputo fornire indicazioni sull’identità del vincitore.

In questo periodo, infatti, anche ad Acquedolci, come in altri paesi dell’hinterland, ci sono centinaia di turisti: sia residenti di ritorno in paese per le ferie, che vacanzieri di passaggio essendo la tabaccheria situata sulla trafficatissima via nazionale – Ricca Salerno.

“Ho appreso della vincita da un amico di Ancona che ha letto il nome della mia tabaccheria nel sistema che monitora le ricevitorie dislocate in tutte Italia”, dice Longo.

“Auguri al vincitore e speriamo che passi almeno per offrirci un caffè”, auspica l’uomo aggiungendo che, nella sua tabaccheria, mai prima d’ora era stata totalizzata una vincita così importante.