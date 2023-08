Messina – S.E. l’Arcivescovo di Messina Giovanni Accolla, nel giorno in cui si celebrava Maria Assunta in cielo ha provveduto alla nomina di nuovi sacerdoti per alcune comunità dell’Arcidiocesi.

In particolare Don Fabio Cattafi è stato nominato Parroco della Parrocchia Sant’Antonio di Padova e Santa Maria Assunta in Rometta marea. Hanno accolto con gioia la notizia tutti i fedeli della comunità, che sono già legati a Padre Cattafi da un rapporto di stima e fiducia.

Don Giuseppe Maria Fontanella, F.I., è adesso Parroco della Parrocchia San Rocco in Calderà – Barcellona P.G..

Padre Francesco La Porta, O.F.M.Cap., è stato nominato Parroco della Parrocchia Santuario Santa Maria di Pompei in Messina.

Don Gianfranco Pistorino, Parroco della Parrocchia Santa Maria del Carmelo e San Nicolò in Scaletta Zanclea. Don Sergio Siracusano, Parroco della Parrocchia Sacra Famiglia in Villaggio CEP – Messina e Don Sergio TRIFILETTI, Vicario parrocchiale della Parrocchia SS. Annunziata in Camaro San Luigi – Messina.