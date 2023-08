Come ogni anno, l’estate a Serro è un tripudio di giochi e di socialità. Sono tantissime le famiglie che amano trascorrere il periodo di vacanza nella piccola frazione del Comune di Villafranca Tirrena.

Il Circolo Sportivo Dilettantistico “Nino Campanella”, anche chiamato semplicemente “il Circolo” dagli abitanti del paese, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Villafranca Tirrena, ha avviato una serie di attività, sportive e non, che coinvolgono l’intera comunità. Il paese è diviso in quattro rioni che si stanno sfidando con grande agonismo. Il Torneo di Calcetto, il Torneo di Pallavolo, il Torneo di Biliardino, il Torneo di Briscola, stanno appassionando grandi e piccini sostenuti dalle

tifoserie di zona. A questi si aggiungono una Caccia al Tesoro, una gara di Karaoke, una Serata Quiz e una Merenda di Giochi per i più piccoli.

Novità di quest’anno la Manifestazione “Luci e Colori a Serro – quando l’arte prende la vita”, la realizzazione di un’opera d’arte unica con il contributo di tutti. Da un’idea di Letizia Brunetti e Franco Pasqualoni, coniugi

artisti spoletini e nuovi abitanti di Serro, nasce un’esperienza laboratoriale che il giorno 11 agosto ha radunato gli abitanti ed i villeggianti del paese. Da zero a 99 anni, gli artisti improvvisati hanno espresso con

colori e fantasia la loro creatività, contribuendo all’opera collettiva che sarà inaugurata e posta in mostra il

19 e 20 agosto presso il Centro Sociale.

La sera del 19 Agosto, in collaborazione con l’ASAS Pippo La Rosa e l’associazione Pro Carnevale Bauso, ci sarà il Concerto dei Black Sword, gruppo musicale blues e jazz. La serata è dedicata alla memoria di Pippo La Rosa, poliedrico artista scomparso nel 1990, e di Placido La Rosa, storico Presidente del gruppo teatrale

dell’ASAS ed instancabile organizzatore di tante manifestazioni serrentine, scomparso recentemente. La serata prevede anche un momento culinario con degustazione di pizza a cura dello chef stellato Enzo

Piedimonte.

Il 20 Agosto ci sarà la consueta e conviviale serata conclusiva, con premiazione di tutti i tornei. La serata sarà aperta alla partecipazione della comunità e di tutti i frequentatori del paese.