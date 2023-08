Con gli ultimi murales “artigianali” realizzati presso la Scuola dell’Infanzia Leone Puglisi, di via Europa, sono terminati i lavori di “Nonno Romano”.

Il nonnino, tanto amato dai piccini del comune tirrenico, pazientemente ha realizzato una serie di rappresentazioni pittoriche “nella speranza che siano graditi ai bimbi che torneranno a scuola”.

Nonno Romano, è il nonnino “favolista” amato da bambini, docenti e dirigenti scolastici. Così il signor Romano Lamberto, 81enne in pensione, dal 2009 racconta fiabe e filastrocche ai “nipotini” delle scuole elementari di Villafranca Tirrena e dell’intero comprensorio tirrenico.

Le mie non sono, assolutamente, opere d’arte. Nelle scuole – afferma il nonnino favolista – cerco di dare i miei umilissimi consigli avvalendomi delle morali delle favole di Esopo, ma ho voluto, anche, realizzare dei personaggi per abbellire piccole parti della nostra cittadina, per parlare di rispetto e amore per l’ambiente e per il prossimo! A Villafranca c’è bisogno di inculcare la Gentilezza negli animi dei bambini come sta facendo l’ambasciatrice del Progetto Costruiamo Gentilezza, Katia Gussio.

Nonno Romano ha rivolto un invito ai suoi “nipotini” : “La vita merita di essere vissuta solo se crediamo nei valori. Rispetto reciproco, amicizia fraterna, amore verso il prossimo sono principi preziosi per condurre una buona vita, avere buone relazioni ed essere felice”.

Forte il suo attaccamento alle nuove generazioni, in questi anni ha raccontato nelle classi della primaria innumerevoli fiabe e filastrocche in dialetto siciliano.