Alle 18.29 di ieri, il fischio del capocorda ha dato il via alla “corsa” della Vara di Messina. Si è rinnovato il rito tanto caro ai messinesi che ogni anno richiama un popolo di fedeli che al grido di “Viva Maria” accompagnano la machina votiva lungo il percorso che la porterà davanti al Duomo.

Di strappo in strappo i tiratori accompagnano la Vara con l’Assunta alla sommità nel cammino di fede che raccoglie ai bordi tanti devoti, ma anche curiosi e turisti che giungono per l’occasione da ogni dove. Un secondo e poderoso strappo ha portato la Vara all’incrocio con il torrente Trapani. Qui si è fatto rinnovato l’omaggio floreale alla memoria di Lorena Mangano, la giovane di Capo d’Orlando vittima di un incidente stradale nel 2016.

Ancora uno strappo ha portato la Vara davanti la chiesa di San Giuliano e da lì alle 19 si è posizionata davanti alla Prefettura. Mentre esplodevano i tradizionali fuochi d’artificio dalla dirimpettaia stele della Madonnina il prefetto Cosima Di Stani ha consegnato l’omaggio floreale che è stato posto alla base della Vara dove è collocato il simulacro della Madonna dormiente.

Il momento più sentito è la “girata”, quando all’incrocio tra via Garibaldi e via Primo Settembre le corde della Vara vengono spostate per indirizzarla verso il Duomo. E qui è un tripudio di applausi dove fede e devozione spesso si trasformano in pianti di gioia. L’arcivescovo Giovanni Accolla saluta la Vergine assunta in cielo e le affida la città, mentre si ripete il rito del taglio delle corde e ciascuno prova ad accaparrarsi un pezzo da portare a casa.