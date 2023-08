San Marco d’Alunzio – L’Aluntina ha confermato il bomber Basilio Monastra anche per la stagione sportiva 2023/2024, dove la formazione di San Marco d’Alunzio giocherà nel Campionato di Promozione Girone B.

Altro colpo importante per la dirigenza dell’Aluntina e per il Direttore Sportivo Gaetano Rifici, con la riconferma dell’attaccante che ha trascinato la compagine di San Marco d’Alunzio all’approdo in Promozione; Basilio Monastra è un aluntino doc, che ha deciso anche quest’anno di sposare il progetto dell’Aluntina.

L’Aluntina aveva già ufficializzato le conferme di Marco Lima, Alessandro Truglio, Nicola Gioitta, Edoardo Collura, Andrea Collura, Francesco Caruso, Alberto La Rosa, Sebastiano Falanca, Mirko Monastra, Alessio Lunghitano. Sul mercato gli acquisti sono stati Benedetto Carbonetto, Giuseppe Fantino, Carmelo Presti, Alessio Ipsaro, Jacopo Oriti.