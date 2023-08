Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile Siciliana ha diramato un bollettino a seguito delle attività eruttive dell’Etna che, nei giorni scorsi, hanno anche portato alla chiusura dell’aeroporto di Catania. Il livello operativo è passato da Attenzione a Preallarme. Resta infatti la possibilità di nuove eruzioni.

Per quanto concerne l’accesso alle aree sommitali, valgono, per quanto oggi applicabili, le prescrizioni contenute nelle “Procedure di allertamento Rischio Vulcanico e modalità di fruizione per la zona sommitale del Vulcano Etna”, di cui all’Ordinanza della Prefettura di Catania n.18709 del04.04.2013.

I Sindaci dei Comuni sommitali e gli altri Enti sono invitati ad attivare le misure necessarie, con particolare riferimento a: interdizioni delle aree interessate; mantenersi informati sull’evoluzione delle fenomenologie in corso; attivazione del COC e delle locali Organizzazioni di Volontariato, nonché delle procedure previste dal vigente Piano comunale di P.C..