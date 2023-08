Il tormentone dell’estate occupa anche le discussioni ferragostane. E non stiamo parlando di uno dei successi trasmessi dalle radio. Ne sanno qualcosa gli automobilisti di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo, alle prese con le bretelle.

Improvvisamente tornate di moda e in auge proprio a queste latitudini. Non come accessori di abbigliamento, intendiamoci. Ma come necessario mezzo di collegamento viario alla luce dei lavori (altrettanti necessari) su due infrastrutture importanti come il Ponte Mela e il Ponte Termini, importantissimi elementi di collegamento rispettivamente con Milazzo e Terme Vigliatore.

Ma se la bretella sul Torrente Patrì è regolarmente (e agevolmente) transitabile grazie all’intervento di una ditta privata, sebbene con chiusura dei varchi a partire dalle 22,00 per motivi di sicurezza, quella sul Torrente Mela rimane ancora un’incognita, nonostante la sua realizzazione. Tra foto e commenti su Facebook, il disappunto dei cittadini è abbastanza evidente. Come lampante è il disagio arrecato ai commercianti della litoranea che, lo abbiamo scritto più volte, hanno visto diminuire il loro volume d’affari.

I lavori sono stati ultimati ma adesso si attende un provvedimento di apertura al transito, che dovrebbe essere a senso unico alternato regolato da impianto semaforico, da parte della Città Metropolitana di Messina. Ma ancora non ci sono date certe. Tra due giorni, Calderà festeggerà il Santo Patrono San Rocco… Qualcuno, intanto, nelle scorse serate ha aperto un varco guadagnandosi l’accesso in maniera irresponsabile. FOTO: FACEBOOK