Sarà un Ferragosto all’insegna della musica nel Comune di Brolo, con in programma questa sera alle ore 21:30 il concerto della cantante siciliana Giusy Ferreri, che si terrà sul Lungomare.

L’esibizione di Giusy Ferreri sarà seguita alle ore 00:30, sempre presso il Lungomare, dal grande spettacolo dei fuochi d’artificio; il concerto rientra nel programma dell’estate brolese, caratterizzata da diversi eventi tra cultura, teatro, musica e divertimento.

Giusy Ferreri, all’anagrafe Giuseppa Gaetana Ferreri, è una cantautrice italiana nata a Palermo nel 1979. Dopo diverse esperienze musicali con svariate band e come solista, ha raggiunto la notorietà nel 2008, classificandosi al secondo posto alla prima edizione italiana del talent show “X Factor” e pubblicando il singolo di successo “Non ti scordar mai di me” (il proprio giudice nella categoria Over 25 era Simona Ventura). Il primo album di inediti “Gaetana” ha un grandissimo successo e viene anticipato dal singolo “Novembre“, che bissa la notorietà di “Non ti scordar mai di me”.

Giusy Ferreri ha partecipato a quattro edizioni del Festival di Sanremo, nel 2011, 2014, 2017 e 2022, rispettivamente con le canzoni “Il mare immenso”, “Ti porto a cena con me”, “Fa talmente male” e “Miele“, e a cinque Summer Festival, tra cui nel 2015 con la hit “Roma-Bangkok“, insieme alla rapper Baby K, nel 2017 con “Partiti adesso” e nel 2018 con “Amore e Capoeira“, edizione vinta insieme a Takagi & Ketra. L’attrice siciliana attualmente detiene due record: è rimasta più a lungo alla numero 1 della classifica dei singoli italiani (47 settimane, con i brani “Non ti scordar mai di me”, “Novembre”, “Roma-Bangkok“, “Amore Capoeira” e “Jambo“) ed è l’unica cantante italiana, insieme a Baby K, ad avere ottenuto un disco di diamante per un singolo digitale, grazie alla canzone “Roma-Bangkok“.