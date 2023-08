Da queste parti il ferragosto è una cosa seria. Soprattutto nella ridente Gioiosa Marea, dove ogni anno si riversano migliaia di visitatori provenienti da tutto il comprensorio per partecipare alla festa più divertente e colorata dell’estate. Il grande evento ferragostano, in programma a partire dalle 21 di martedì 15 agosto, rappresenta una tradizione ormai consolidata.

Si tratta dell’appuntamento più atteso dell’estate gioiosana: una grande festa di suoni e colori, in grado di attrarre nel centro tirrenico il pubblico delle grandi occasioni. Anche per l’edizione 2023 il momento clou dell’evento sarà rappresentato dal concerto in programma in piazza Cavour, che quest’anno strizza l’occhio ai più giovani. Ad avvicendarsi sul palco saranno, infatti, Aiello e i Colla Zio: artisti ormai affermati nel panorama della musica pop, hip-hop e urban italiana. Al termine del concerto l’attrazione si sposterà sul lungomare, dove sarà possibile ammirare i tradizionali e spettacolari fuochi d’artificio che verranno fatti esplodere dalla spiaggia. Uno spettacolo ormai irrinunciabile per le migliaia di persone che arriveranno a Gioiosa Marea per trascorrere in allegria la notte più lunga dell’anno.

Anche nella vicina Patti ci si prepara a festeggiare il ferragosto. Come da consuetudine, la festa si terrà nella notte tra il 14 e il 15 agosto sul lungomare di Patti Marina. L’evento, organizzato dalle attività commerciali della frazione balneare con il supporto del Comune, si chiama “Aspettando il Ferragosto”. A farla da padrona sarà la musica di qualità, con l’attrazione principale sulla spiaggia antistante alla piazzetta Garibaldi, dove il “Giardino 111” proporrà una serata-evento con la partecipazione di alcuni tra i dj più famosi della scena musicale italiana e internazionale. Ospite d’eccezione la dj, modella, influencer, conduttrice tv e speaker radiofonica Ludovica Pagani, che si esibirà alla consolle di fronte a migliaia di giovani attesi sulla litoranea già durante le prime ore del pomeriggio.

A salutare la notte più lunga dell’estate ci penseranno i fuochi pirotecnici, che verranno fatti esplodere intorno alla mezzanotte nei pressi del pontile di attracco per i pescherecci, regalando uno spettacolo unico a quanti decideranno di trascorrere la serata in spiaggia. «Il clou dei festeggiamenti sarà il 14 notte, ma in realtà – è il commento dell’assessore al turismo Daniele Greco – a Patti la festa è già iniziata da diversi giorni. Musica, spettacoli, sport e intrattenimento per tutti i gusti e per tutte le età stanno allietando le giornate e le serate di pattesi e turisti da Tindari a Patti Marina, da Mongiove al centro storico, grazie alla sinergia instaurata dagli assessorati al turismo, alla cultura e allo sport con gli imprenditori locali e le tante associazioni di promozione sociale e culturale che ogni estate propongono eventi e manifestazioni culturali, musicali, artistiche e sportive di indubbia qualità».