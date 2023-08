La cenere vulcanica sprigionatasi a seguito dell’Eruzione dell’Etna fa slittare la riapertura dell’aeroporto di Catania alla mattinata di domani.

Prima la chiusura fino alle 13 prorogata fino alle 20 di oggi, adesso si rende necessario prolungare la sospensione delle operazioni di volo fino alle 6 di domattina. E per i viaggiatori dello scalo è un Ferragosto da dimenticare.

La società di gestione invita i passeggeri a presentarsi in aeroporto solo dopo aver consultato la propria compagnia aerea. Per info sui voli dirottati o cancellati – sempre la Sac – consiglia di di rivolgersi alle compagnie aeree o verificare la situazione in tempo reale sul sito dell’aeroporto www.aeroporto.catania.it