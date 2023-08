Tragedia a Santa Venerina in una piccola piscina fuori terra. Qui un bambino di soli tre anni è morto annegato dopo essere caduto.

Stava giocando in compagnia di un’amichetta mentre la nonna era nella vicina cucina. Sul posto sono arrivate due ambulanze, ma purtroppo ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano.

La Procura di Catania ha disposto l’autopsia sul corpo del bambino e indagato la nonna come atto dovuto per omicidio colposo al fine di poter eseguire l’accertamento medico legale come incidente probatorio.