Galati Mamertino – Si è tenuta Domenica 13 Agosto, presso il Belvedere Rafa di Galati Mamertino, l’inaugurazione della Panchina Gigante in ricordo di Giulia Fabio, giovane galatese di 17 anni scomparsa qualche mese fa a Busnago.

Hanno preso parte all’iniziativa la famiglia di Giulia, il papà Silvio, la mamma Isabella e la sorella Melissa (che ha letto un pensiero), il Sindaco di Galati Mamertino Vincenzo Amadore, l’Assessore Comunale Andrea Carcione, che ha coordinato l’inserimento di questa Panchina nel circuito internazionale delle “Big Bench“, l’Assessore Antonino Baglio, il Presidente del Consiglio Davide Di Nardo, altri componenti dell’Amministrazione e del Consiglio Comunale, il parroco Don Vincenzo Rigamo, il quale ha benedetto la Panchina, i Carabinieri della Stazione locale, la Polizia Municipale, la Forestale, i Vigili del Fuoco, i parenti, gli amici e tutta la cittadinanza galatese.

Si tratta della terza Panchina Gigante in Sicilia e della prima in Provincia di Messina, situata a Galati Mamertino a più di 1000 metri di altezza nella location del Belvedere Rafa. L’evento ha avuto una forte carica emotiva, con momenti di commozione nel ricordo della giovane Giulia Fabio, e la Panchina è stata collocata in una zona ricca di bellezze naturalistiche.