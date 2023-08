Un riconoscimento dato, a margine di una manifestazione teatrale, a un uomo che si occupa di teatro da ormai un cinquantennio.

Santa Lucia del Mela ha voluto omaggiare Libero Rappazzo, un uomo che da 50 anni si occupa di teatro. In particolare ha speso molte forze ed energie per la compagnia teatrale “Picccolo teatro” di Santa Lucia. E proprio loro hanno voluto omaggiarlo con un riconoscimento: “Grazie infine, ma non per ultimo a LIBERO RAPPAZZO la colonna del Piccolo Teatro di Santa Lucia Del Mela al quale abbiamo consegnato una targa per i suoi 50 anni di attività teatrale” hanno dichiarato dalla compagnia.

“Un’altra magnifica serata di teatro, con un pubblico attento e partecipe, che ormai abituato alla nostra presenza, sa cosa aspettarsi, sa cosa riusciamo a dare, ma nonostante tutto ogni anno riusciamo a meravigliarlo con commedie sempre più divertenti ed impegnative. -hanno continuato- Grazie all’amministrazione comunale di Santa Lucia del Mela e Gualtieri S. Grazie ai nostro Sponsor Grazie a tutti quelli che in questi mesi hanno collaborato con Noi”.

Un pubblico attento e partecipe ha seguito la commedia che è riuscita a raccogliere numerosi consensi. Il “Piccolo teatro” rappresenta, per la cittadina della Valle del Mela, un vero e proprio punto di riferimento che da anni è attivo nel terrotorio e nelle iniziative volte alla valorizzazione dello stesso.