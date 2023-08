Ottant’anni. Tanti ne sono passati da quanto, quel lontano 13 agosto 1943 una bomba risuonò sul cielo di Spadafora.

Un boato, una luce, il buio. Quel buio che spense per sempre la vita di 29 civili residenti a Spadafora e 3 non residenti. Tra loro molti bambini.

Adesso, a 80 anni da quel triste fatto, Spadafora non dimentica e così una corona di alloro è stata deposta a ricordo perenne. Il suono del Silenzio ha riacceso la memoria per far si che il ricordo di queste povere persone innocenti, i bambini in particolare, mai vengano dimenticati.

Presenti per l’occasione la Banda Musicale di Spadafora, il parroco Mons. Alessandro Lo Nardo, i ragazzi dell’oratorio, l’Onorevole Romano e l’Assessore Maria Ialacqua in rappresentanza dell’Amministrazione.

“80 anni sono trascorsi da quando a Verdesca, -ha dichiarato la Sindaca Tania Venuto- durante la seconda guerra mondiale, venne sganciata una bomba americana, che purtroppo colpì 29 civili residenti a Spadafora e 3 non residenti. È stata deposta una corona d’alloro al suono del Silenzio in ricordo di queste povere persone innocenti, i più bambini. Mi corre l’obbligo ringraziare il Mcl, la Banda musicale” Città di Spadafora”, Monsignore Alessandro Lo Nardo, i ragazzi dell’ oratorio, l’Onorevole Romano, l’Assessore Maria Ialacqua che ha rappresentato l’Amministrazione, grazie anche a Giuseppe Casale per aver realizzato il video. La vera grandezza dell’umanità risiede nella capacità di risolvere i conflitti senza ricorrere alla guerra”.

I NOMI DELLE VITTIME:

Residenti a Spadafora: Campanella Angelo, Lombardo Rosaria, Giaimis Filippa, Campanella Rosaria Rita, Fiore Maria Tindara, Russo Giovanna, Calanna Carmelo, Giaimis Antonia, Giaimis Alberina Filippa, Casale Caterina Maria Rita, Casale Agatino Antonino, Casale Rosaria, Scibilia Caterina, Costa Stefana, Visalli Antonino, Anastasi Mario, Muschitta Caterina, Anastasi Antonino, Anastasi Mario, Splendente Giuseppe, Guido Antonino, Guido Giuseppa, Longo Concetta, Guido Antonino, Giunta Maria Concetta, Anastasi Santa, Lombardo Maria, Antonuccio Giuseppe.

Non residenti: Calafiore Giovanni, Milano Carmela, Saccà Francesco

Si ringrazia di cuore Giuseppe Casale per la disponibilità nel concedere il video dell’evento da lui stesso realizzato.