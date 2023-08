Operaio Forestale morto per le ferite negli incendi di fine luglio, il cordoglio di Schifani

“Faremo tutto quanto in nostro potere per garantire la sicurezza dei lavoratori in prima linea per difendere la nostra terra"

- Benedetto Orti Tullo Tempo di lettura: 1 minuto

