Fervono, nella comunità di Giammoro, i preparativi per i solenni festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario. Una settimana intensa, carica di fede e di quella devozione che da sempre abita nel cuore dei giammoresi. Festeggiamenti civili e religiosi si intrecceranno in un trionfo di amore e fede che renderà lode alla Mamma Celeste di Giammoro.

“Accogliendo la preghiera del S. Rosario nelle nostre famiglie, -ha scritto Padre Michele Chiofalo, parroco di Giammoro, nel messaggio alle famiglie – vogliamo metterci alla scuola di Maria, per lasciarci illuminare da Cristo e fare esperienza del Suo Amore.

Prepariamo bene la nostra festa, ritrovando la gioia dello stare insieme e dell’incontro con il Signore: non manchi una buona confessione, la partecipazione al Novenario e alla S. Messa, unitamente a un gesto autentico di carità fraterna perché sia veramente festa nel Signore, con Maria. O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci rannodi a Dio … noi non ti lasceremo mai più! Buona festa a tutti”.

L’inizio dei festeggiamenti è stato sancito, l’undici agosto, dall’inizio della novena in preparazione alla festa. Domenica 20 agosto alle ore 8,30 la prima celebrazione Eucaristica. Alle 10,30 la Messa sarà presieduta da Don Giovanni saccà, mentre alle 18,00 da Don Francesco Bonanno. Alle 19,00 la Processione del Simulacro della Madonna del Rosario e al rientro lo spettacolo Piromusicale. Alle 22.30 il Concerto della Banda Musicale “Città di Pace del Mela” diretto dal maestro Parisi e alle 24 i giochi pirotecnici.

Il programma ricreativo avrà inizio il 16 agosto con una serata di “divertimento sotto le stelle” e l’animazione a cura di fantasylandia, in compagnia del mago Cristian e dei personaggi dei cartoon. Il 17 agosto ci sarò una fiaccolata mariana e una veglia di preghiera con partenza dalla Chiesa parrocchiale. Il 18 agosto una commedia a cura dell’Associazione teatrale Saro Costantino “La fortuna con la effe maiuscola”. Il 19 agosto Syntonia live band tour 2023 e Mariuccia Cannata Show.