San Pier Niceto – Già da qualche giorno San Pier Niceto si prepara ai solenni festeggiamenti in onore di San Rocco.

La novena ha avuto inizio il 10 agosto. Il 15, Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, alle 16.00 saranno recitate le “100 Ave” all’Assunta.

Domenica 20 agosto alle 19,00 circa si celebrerà la solenne Processione del simulacro per le vie del paese, preceduta dalle Sante Messe che saranno celebrate nell’omonima chiesa alle 7,00, alle 11,00 e alle 18,00. La Messa del mattino sarà preceduta dagli spari di bombe a salve, mentre alle 8,30 il classico giro per le vie del paese della Banda “maestro Pietro Nastasi” e delle Majorettes. Alle 15.00 i giochi popolari nel rione San Rocco, mentre alle 22.30, dopo la Processione, il concerto sinfonico a cura della banda diretta dal maestro Davide Cigala. Durante il concerto sarà eseguito il tradizionale brano “La Mezzanotte”. Alle 24.30 i fuochi pirotecnici.

I festeggiamenti civili invece avranno inizio mercoledì 16 agosto. A coordinarli l’instancabile comitato festeggiamenti Presieduto da Padre Francesco De Domenico e composto da: Pietrà Famà, Antonio Cicciari, Marc Antonio Delia, Carmelo Mazzú, Giuseppe Nastasi, Antonio Paone, Katia Catanese, Elisa Maimone e Antonio Bonarrigo.

Tutti gli eventi si terranno in Piazza San Rocco alle 21.30. Tantissima attesa per il concerto di Fausto Leali che si terrà sabato 19 agosto. Quella sera sarà messo a disposizione un bus navetta gratuito che dalla zona del campo sportivo sanpietrese condurrà fino a Piazza San Rocco. Le serate ricreative prenderanno il via già da mercoledì 16 agosto, con una serata dedicata ai più piccoli con “Monica Yeah” animazione. Il 17 agosto ci sarà la serata folkloristica con i Sarva La pezza e Nadia Impalà. Venerdì 18 il tradizionale torneo di briscola giunto alla X edizione. Sabato Fausto Leali in concerto. Domenica i solenni festeggiamenti.