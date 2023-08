Un’estate tutta da vivere a Piraino con una serie di eventi di prestigio con unici comuni denominatori l’allegria e la voglia di vivere la stagione più bella con immensa spensieratezza.

Ed è con questi obiettivi che è stato concepito il cartellone estivo degli eventi che stanno scandendo queste giornate agostane nella cittadina. Dopo una serie di eventi nella prima settimana, sono stati gli Atmosfera Blu a fare da apripista a Lo Stato Sociale. La band si è esibita lo scorso 6 agosto in Piazza Quasimodo a Gliaca di Piraino a seguito di una collaborazione con la Parrocchia Maria SS di Lourdes, riscuotendo notevole successo.

Il 10 agosto, invece, è stata la volta del Summer White Party organizzato con l’Associazione ContinuaMente. I prossimi giorni saranno quelli della festa di San Rocco. Anche qui una serie di eventi programmati per allietare le giornate (e soprattuto le serate) di residenti e villeggianti. Domani alle 16, Schiuma Party e Dj Set sul Lungomare di Gliaca di Piraino. Domani sera alle 21, invece, Cabaret con Enzo Emmanuello alla Guardiola in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria. Mercoledì 16 agosto alle 21 Serata Musicale con la Kilimangiaro Band nel centro storico Piazza Libertà con la collaborazione della Parrocchia Santa Maria.

Sabato 19 agosto, dalle ore 20.30, nel Centro Storico, in collaborazione con Vivi a Colori, sarà Pistì Silent Piraino. Un evento straordinario a ballare con il mare come sfondo. E inoltre ci sarà l’opportunità unica di esplorare gratuitamente capolavori artistici e culturali come la Torre Saracena, che torna disponibile e fruibile al pubblico dopo anni.