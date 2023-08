Riconsegnati alla disponibilità dell’Asp i locali del pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata Militello, a conclusione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento.

Gli interventi, affidati dall’Asp nell’estate del 2021, sono stati eseguiti in due lotti. Il primo lotto, già ultimato e consegnato nel 2022, ha riguardato la zona di trattamento delle malattie infettive. Nel secondo lotto invece sono stati ampliati la camera calda esterna e ristrutturati i locali interni. In particolare è stata realizzata una nuova separazione fisica tra vari codici di urgenza riorganizzando le zone Verde, Gialla e Rossa, ampliando notevole delle vecchie superfici, sono stati ristrutturati i servizi igienici, dismessi i vecchi impianti esistenti e realizzati ex novo l’impianto elettrico, antincendio, dati, gas medicali e climatizzazione. Pavimenti, controsoffitti e porte sono stati sostituiti con elementi certificati e a norma. Infine si è trovato spazio anche per la realizzazione di un locale di anticamera per le barelle, il deposito sporco e deposito pulito.

Nel giorni scorsi la firma del verbale di riconsegna cui erano presenti i rappresentanti dell’impresa “Chiofalo Group srl” di San Filippo del Mela, esecutrice dei lavori, il geometra Cristian Barone dell’ufficio tecnico dell’Asp, il direttore sanitario del presidio ospedaliero Nino Giallanza e l’architetto Giuseppe Marotta, componente dell’ufficio di direzione lavori. A breve sarà dunque cura dell’Asp procedere con gli interventi di pulizia e trasferimento del pronto soccorso nei nuovi locali che consentiranno una maggiore funzionalità dell’importante reparto d’emergenza.