È operativo da diversi giorni il bike sharing a Sant’Agata Militello.

Il servizio è stato attivato dal comune santagatese in sinergia con l’impresa TMR, leader del settore, con la disponibilità di 18 biciclette elettriche suddivise in quattro postazioni cittadine. Due si trovano al lungomare, una su villa Bianco l’altra a villa Falcone e Borsellino, una in pieno centro sul piazzale dell’Agorà ed infine una in via Amari alle spalle dell’ospedale.

Il progetto denominato “Green Bike”, finanziato con 90 mila euro nel 2020 dal Ministero dell’Interno, è usufruibile attraverso un’apposita app da scaricare sugli smartphone. Dopo la procedura di registrazione è possibile noleggiare la bici sbloccandola dagli appositi stalli attraverso un credito ricaricabile.

Le tariffe variano da un minimo di 1 euro per trenta minuti ad un massimo di 9 euro per tre ore, con possibilità di utilizzo tutti i giorni dalle 7 alle 23.30 e riconsegna della bici entro la mezzanotte.