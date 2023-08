L’eruzione sembra attenuarsi, ma Catania è ricoperta dalla cenere. Ancora disagi all’Aeroporto di Fontanarossa. Dopo una prima chiusura fino alle 13, i disagi si protrarranno fino alle ore 20.

L’ORDINANZA DEL SINDACO TRANTINO

Il sindaco Enrico Trantino ha emesso un’ordinanza con la quale vieta la circolazione delle moto per due giorni. Disposta anche la percorrenza degli automezzi a una velocità massima di 30 Km/h in tutte le strade cittadine. Già scattate le operazioni di pulizia delle strade. Ai cittadini è stato inoltre raccomandato di depositare la sabbia vulcanica rimossa da spazi privati in contenitori di piccole dimensioni e di lasciarla in prossimità delle loro case.

L’ERUZIONE RALLENTA

Secondo quanto informa l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Etneo l’attività di fontana di lava è cessata a partire dalle 4.20 circa (ora locale) e in seguito il Cratere di Sud Est è stato interessato da una debole emissione di cenere che, a partire dalle 6.50 (ora locale) circa, è diventata discontinua e confinata nell’area sommitale del vulcano. Il trabocco lavico che ha coinvolto il fianco sud-occidentale del Cratere di Sud Est è in raffreddamento non essendo più alimentato.