Sant’Agata di Militello – E’ stato presentato Sabato 12 Agosto, presso il Castello Gallego di Sant’Agata di Militello, il libro “Libellula” di Lucia Ferrara nell’ambito dell’evento “Scrittori al Castello”.

Sono intervenuti alla presentazione, oltre all’autrice del volume, il Sindaco santagatese Bruno Mancuso, Franco Blandi, l’editore Gianfranco Natale ed Emiliano Lazzara, che ha letto alcuni brani del libro. Sono stati poi eseguiti degli interventi musicali, a cura di Nino Milia (alla chitarra) e di Daniela Giaimo (al flauto).

La “Libellula” è da sempre considerata un simbolo di grazia, leggerezza ed eleganza; la sua agilità le consente di librarsi nell’aria in maniera veloce e silenziosa. Molte volte cadiamo e, pensando alla libellula, possiamo rialzarci con nuove consapevolezze e liberati da un peso. Le poesie di Lucia Ferrara, contenute in questo volume, volano leggere e si posano sull’anima del lettore, immergendolo nella più profonda intimità dell’autrice che si racconta a cuore aperto. Il libro è una conversazione intimistica con sé stessa (come poi verrà messo in evidenza nel suo intervento da Franco Blandi), con il proprio io che ha sofferto e che vuole un po’ di pace.

“La poesia, secondo me, è la forma più intima e profonda tra le espressioni artistiche, ma anche la più potente – dichiara nel suo intervento Franco Blandi -. La poesia può essere anche uno strumento, uno strumento che scava, uno strumento che parla e ascolta, uno strumento che sana. In “Libellula” ci sono tutti questi elementi, ma c’è anche di più, perché il dolore, la sofferenza, le prove a cui ci sottopone la vita non sono comunicate dall’autrice, con la postura di chi ha rinunciato a vivere e si richiude in sé stessa, nel proprio recinto di autocommiserazione o di recriminazione. La poesia di Lucia Ferrara diventa strumento di presa di coscienza, di analisi, strumento di cambiamento. L’autrice, nel comporre i suoi versi, anziché farsi sopraffare dal dolore, dalla sofferenza e dal ricordo che opprime, riesce a guadagnare quella distanza dagli eventi, dai ricordi, dalle ferite, che le consentono di approdare al cambiamento e al progetto della rinascita”.