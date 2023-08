Attività ricreative ma anche attenzione all’ambiente, i ragazzi della Consulta giovanile di Gioiosa Marea continuano a rappresentare una risorsa per il territorio.

Passando dall’organizzazione di un evento all’altro durante tutto l’anno, per l’estate il programma è ancora più ricco, portando avanti iniziative come l’animazione estiva in spiaggia per tutto il mese di agosto con musica e giochi interattivi, il “color party” per il bambini che si terrà alla vigilia di ferragosto e un’articolata caccia al tesoro prevista per giorno 27. Eventi che trovano il supporto dei negozianti locali, pronti a fornire coupon e buoni gelato da mettere in palio. Al di là del divertimento, l’impegno si fa serio quando si parla di ambiente, per questo la Consulta giovanile gioiosana si è attivata per distribuire, presso la “casetta” all’altezza del Ponte Grande, posacenere portatili per tutti per i bagnanti.

«Un piccolo grande gesto che può fare la differenza – il ringraziamento pubblico da parte dell’Amministrazione – a tutela delle spiagge e a salvaguardia del decoro della città». Complimenti ai giovani della Consulta, presieduta da Andrea Carollo e costituita da circa una trentina di giovani di età compresa fra i 18 e i 30 anni che, anche quest’anno, non mancheranno di riproporre le “Olimpiadi Gioiosane”, partecipata già nella prima edizione dello scorso anno da oltre 80 sportivi che si sono sfidati in categorie adatte ad ogni età e prestazione fisica, potendo scegliere fra tornei che si svolgeranno sia in spiaggia che al campo sportivo di Gioiosa Marea, e comprendendo anche giochi della tradizione e “funny games” da tavolo. Ancora aperte le iscrizioni, l’evento sportivo si svolgerà dal 17 al 20 agosto.